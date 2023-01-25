Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне обстреляли Запорожье: попали в жилой дом, под завалами есть человек (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2705
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне обстреляли Запорожье: попали в жилой дом, под завалами есть человек (фото)

Фото: Анатолий Куртев

На месте происшествия работают экстренные службы.

Российские террористы в среду, 25 января, атаковали Запорожье. оккупанты попали в жилой дом, под завалами оказалась женщина.

Об этом сообщил и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев.

По данным главы Запорожья, россияне посреди бела дня обстреляли жилые дома Запорожья. Из-за атаки уничтожено одно помещение.

Фото: Анатолий Куртев / ©
Фото: Анатолий Куртев

"В результате вражеского прилета в одном из районов города разрушен частный дом. По предварительной информации, одна женщина сейчас находится под завалами. Повреждения получили и находящиеся рядом дома. На местах работают все соответствующие службы", — написал Куртев.

Фото: Анатолий Куртев / ©
Фото: Анатолий Куртев

Обстрелы Запорожья

Российские оккупанты с начала полномасштабной войны против Украины обстреливают город Запорожье, убивая местных жителей.

Так, россияне в ночь на 17 января обстреляли гражданскую инфраструктуру Беленьковской общины Запорожской области.

Также оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью в ночь на 16 января пострадали пять человек, среди которых двое детей. Российская ракета упала у многоэтажного жилого дома.

Читайте также:

Обстрел регионов 22 января: взрывы в Запорожье и попытка прорыва границы на Сумщине

Обстрел регионов 22 января: взрывы в Запорожье и попытка прорыва границы на Сумщине

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2705
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация