Россияне обстреляли Запорожье: попали в жилой дом, под завалами есть человек (фото)

Российские террористы в среду, 25 января, атаковали Запорожье. оккупанты попали в жилой дом, под завалами оказалась женщина.

Об этом сообщил и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев.

По данным главы Запорожья, россияне посреди бела дня обстреляли жилые дома Запорожья. Из-за атаки уничтожено одно помещение.

Фото: Анатолий Куртев

"В результате вражеского прилета в одном из районов города разрушен частный дом. По предварительной информации, одна женщина сейчас находится под завалами. Повреждения получили и находящиеся рядом дома. На местах работают все соответствующие службы", — написал Куртев.

Фото: Анатолий Куртев

Обстрелы Запорожья

Российские оккупанты с начала полномасштабной войны против Украины обстреливают город Запорожье, убивая местных жителей.

Так, россияне в ночь на 17 января обстреляли гражданскую инфраструктуру Беленьковской общины Запорожской области.

Также оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью в ночь на 16 января пострадали пять человек, среди которых двое детей. Российская ракета упала у многоэтажного жилого дома.

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