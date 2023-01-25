Россияне обстреляли Запорожье: попали в жилой дом, под завалами есть человек (фото)

На месте происшествия работают экстренные службы.
Российские террористы в среду, 25 января, атаковали Запорожье. оккупанты попали в жилой дом, под завалами оказалась женщина.
Об этом сообщил и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев.
По данным главы Запорожья, россияне посреди бела дня обстреляли жилые дома Запорожья. Из-за атаки уничтожено одно помещение.
"В результате вражеского прилета в одном из районов города разрушен частный дом. По предварительной информации, одна женщина сейчас находится под завалами. Повреждения получили и находящиеся рядом дома. На местах работают все соответствующие службы", — написал Куртев.
Обстрелы Запорожья
Российские оккупанты с начала полномасштабной войны против Украины обстреливают город Запорожье, убивая местных жителей.
Так, россияне в ночь на 17 января обстреляли гражданскую инфраструктуру Беленьковской общины Запорожской области.
Также оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью в ночь на 16 января пострадали пять человек, среди которых двое детей. Российская ракета упала у многоэтажного жилого дома.
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