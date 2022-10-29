Россияне обстреляли Запорожье: ударили по объектам критической инфраструктуры

В области после 12:00 была объявлена воздушная тревога.

В субботу, 29 октября, армия агрессора России обстреляла Запорожье. оккупанты нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"После небольшого перерыва враг снова обстрелял Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры. Последствия террористической атаки уточняются", — говорится в сообщении руководителя области.

Старик просит жителей города оставаться в укрытиях. Ведь вероятны повторные атаки русской армии.

К слову, воздушную тревогу в Запорожье объявили в 12:12. По состоянию на 12.48 она продолжается.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 27 октября, Россия обстреляла Пологовский и Васильевский районы в Запорожской области. В результате обстрелов повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Один человек погиб, двое ранены.

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