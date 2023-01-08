Россияне обстреляли Запорожье запретными кассетными боеприпасами: фото и первые детали

Войска РФ в ночь на 8 января обстреляли южные окрестности Запорожья, применив запрещенные кассетные боеприпасы.

Об этом утром 8 января сообщил Александр Старух, глава Запорожской ОВА.

"Ночью враг в очередной раз атаковал южные окраины Запорожья, применив кассетные боеприпасы. В результате попадания ракет повреждены складские и другие вспомогательные помещения", — уточнил он.

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Глава области говорит, что по состоянию на 9.06 информация о пострадавших отсутствует. Над обезвреживанием кассетных боеприпасов работают соответствующие службы.

К слову, кассетный боеприпас – это особый вид авиабомбы, отличающийся тонкими стенками. В одной кассетной бомбе размещается большое количество маленьких бомб, которые в результате взрыва разлетаются на огромные площади. Часто жертвами этого неприцельного оружия становятся гражданские, в частности дети. Правозащитная организация Human Rights Watch фиксировала многочисленные факты применения кассетных боеприпасов Россией по украинским городам.

Практически все снаряды этого типа не являются высокоточным орудием. Когда они используются в жилых районах городов, они могут привести к действительно большим потерям, а потому они были запрещены в 2008 году международной конвенцией в Дублине.

Напомним, кафиры во время "рождественского перемирия" обстреляли миссию ООН в Запорожье.

Кроме того, в Запорожье поздно вечером 7 января во время так называемого путинского "перемирия" были слышны звуки взрывов.

Как сообщала утром 6 января Запорожская ОВА, оккупанты за сутки обстреляли районы 18 населенных пунктов в Запорожской области. В результате ударов было разрушено более 20 жилищ местных жителей.