Россияне обстреляли Запорожскую область более 500 раз за сутки: есть погибшие

Последствия российского обстрела по Запорожской области / © Запорожская ОВА

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За прошедшие сутки российские войска нанесли 566 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов погибли двое мирных жителей — 71-летняя женщина и 58-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Россияне совершили 7 авиаударов по Плавням, Гуляйполю, Новоандреевке и Красной Кринице. Также было зафиксировано 394 атаки дронами различных модификаций, преимущественно FPV. Под удар попали Малокатериновка, Юльевка, Вольное, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Волшебное и Преображенка.

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Кроме того, 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня россияне направили по Степногорску, Каменскому и Новоданиловке. Еще 155 артиллерийских ударов нанесены по территории Заречного, Приморского, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

Зафиксировано не менее 10 случаев повреждения жилых домов, квартир и автомобилей. Информация уточняется.

Напомним, в ночь на 12 июля российские войска снова совершили масштабную воздушную атаку — на этот раз преимущественно по западным и центральным областям Украины.

Стоит отметить, утром 11 июля российские беспилотники ударили по Салтовскому району Харькова. Один из ударов пришелся на роддом — пострадали три женщины и трое младенцев.

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