Россияне обстреляли здание Херсонской ОВА: есть разрушения (фото)

Оккупанты повредили два этажа Херсонской ОВА.
Российские войска 14 декабря обстреляли здание Херсонской ОВД.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Россияне атаковали Херсонскую ОВА с реактивных систем залпового огня. В результате обстрела повреждены два этажа.
"Около 11:00 рашисты из реактивных систем залпового огня ударили по центру Херсона. Снаряды попали в здание Херсонской ОВА – повреждены два этажа", — говорится в сообщении.
К счастью, по предварительной информации, никто из людей не пострадал.
"Выстоим! Херсон несокрушимый", — добавил Тимошенко.
Напомним, сегодня, 14 декабря, россияне также обстреляли Херсон, в результате чего загорелось складское помещение.
А 13 декабря россияне обстреляли Херсонщину 42 раза. Российские оккупанты убили 1 человека, еще 1 житель области получил ранения.
Кроме того, российские захватчики в информационном пространстве начали распространять ложь. Ее опровергла глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она также объяснила, почему Херсон продолжает подвергаться постоянным обстрелам.
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