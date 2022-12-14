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Россияне обстреляли здание Херсонской ОВА: есть разрушения (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1221
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© Кирилл Тимошенко / Facebook
© Кирилл Тимошенко / Facebook
© Кирилл Тимошенко / Facebook
© Кирилл Тимошенко / Facebook
© Кирилл Тимошенко / Facebook
© Кирилл Тимошенко / Facebook

Оккупанты повредили два этажа Херсонской ОВА.

Российские войска 14 декабря обстреляли здание Херсонской ОВД.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Россияне атаковали Херсонскую ОВА с реактивных систем залпового огня. В результате обстрела повреждены два этажа.

"Около 11:00 рашисты из реактивных систем залпового огня ударили по центру Херсона. Снаряды попали в здание Херсонской ОВА – повреждены два этажа", — говорится в сообщении.

К счастью, по предварительной информации, никто из людей не пострадал.

"Выстоим! Херсон несокрушимый", — добавил Тимошенко.

Напомним, сегодня, 14 декабря, россияне также обстреляли Херсон, в результате чего загорелось складское помещение.

А 13 декабря россияне обстреляли Херсонщину 42 раза. Российские оккупанты убили 1 человека, еще 1 житель области получил ранения.

Кроме того, российские захватчики в информационном пространстве начали распространять ложь. Ее опровергла глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она также объяснила, почему Херсон продолжает подвергаться постоянным обстрелам.

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Дата публикации
Просмотры
1221
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