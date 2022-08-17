Россияне обстреляли жилой дом в Харькове: много погибших и пострадавших (фото)

Российские оккупанты ночью, 17 августа, обстреляли жилой дом в Харькове.
Из-за массированных обстрелов на месте трагедии вспыхнул пожар, уже известно о трех погибших и десяти раненых.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Известно о трех погибших и десяти раненых. Сочувствую родным, родственников которых убили российские оккупанты", — написал Терехов.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что захватчики обстреляли жилой дом на Салтовке.
"Оккупанты в очередной раз ударили по Салтовке. И снова по жилищной инфраструктуре. Возник пожар, спасатели и медики экстренной помощи работают на месте", — сообщил Синегубов.
Напомним, в Харькове ночью 17 августа раздались взрывы, вспыхнул масштабный пожар.
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