Россияне обстреляли жилой дом в Харькове: много погибших и пострадавших (фото)

Из-за массированных обстрелов на месте трагедии вспыхнул пожар, уже известно о трех погибших и десяти раненых.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Известно о трех погибших и десяти раненых. Сочувствую родным, родственников которых убили российские оккупанты", — написал Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что захватчики обстреляли жилой дом на Салтовке.

"Оккупанты в очередной раз ударили по Салтовке. И снова по жилищной инфраструктуре. Возник пожар, спасатели и медики экстренной помощи работают на месте", — сообщил Синегубов.

Напомним, в Харькове ночью 17 августа раздались взрывы, вспыхнул масштабный пожар.

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