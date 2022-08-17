Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне обстреляли жилой дом в Харькове: много погибших и пострадавших (фото)

Дата публикации
Просмотры
19к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне обстреляли жилой дом в Харькове: много погибших и пострадавших (фото)

Фото: Олег Синегубов

Российские оккупанты ночью, 17 августа, обстреляли жилой дом в Харькове.

Из-за массированных обстрелов на месте трагедии вспыхнул пожар, уже известно о трех погибших и десяти раненых.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Известно о трех погибших и десяти раненых. Сочувствую родным, родственников которых убили российские оккупанты", — написал Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что захватчики обстреляли жилой дом на Салтовке.

"Оккупанты в очередной раз ударили по Салтовке. И снова по жилищной инфраструктуре. Возник пожар, спасатели и медики экстренной помощи работают на месте", — сообщил Синегубов.

Напомним, в Харькове ночью 17 августа раздались взрывы, вспыхнул масштабный пожар.

Читайте также:

Рашисты запустили по Харьковщине десяток ракет

Рашисты запустили по Харьковщине десяток ракет

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация