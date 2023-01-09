Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне обстреляли жилой район Херсона: вспыхнул пожар, есть погибший

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
569
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне обстреляли жилой район Херсона: вспыхнул пожар, есть погибший

Фото: Associated Press

В частном доме загорелся пожар.

Российские террористы в понедельник, 9 января, обстреляли жилой район Херсона. Из-за этого погиб один человек.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Оккупанты в очередной раз обстреляли город. Снаряд упал прямо на перекресток жилого квартала. Из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме. Погиб 1 человек", — написал Тимошенко.

Обстрелы Херсона

ВСУ 11 ноября 2022 года освободили Херсон — единственный областной центр, который еще в начале войны захватили российские оккупанты.

С того времени террористическая армия России постоянно обстреливает город, уничтожая инфраструктуру и убивая украинцев. В частности, в обед, 9 января, оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Тогда погиб один человек и еще один — получил травмы.

Читайте также:

Обстрелы регионов 9 января: Херсон, Донетчина, Днепропетровщина

Обстрелы регионов 9 января: Херсон, Донетчина, Днепропетровщина

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
569
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация