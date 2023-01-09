Россияне обстреляли жилой район Херсона: вспыхнул пожар, есть погибший

В частном доме загорелся пожар.
Российские террористы в понедельник, 9 января, обстреляли жилой район Херсона. Из-за этого погиб один человек.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Оккупанты в очередной раз обстреляли город. Снаряд упал прямо на перекресток жилого квартала. Из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме. Погиб 1 человек", — написал Тимошенко.
Обстрелы Херсона
ВСУ 11 ноября 2022 года освободили Херсон — единственный областной центр, который еще в начале войны захватили российские оккупанты.
С того времени террористическая армия России постоянно обстреливает город, уничтожая инфраструктуру и убивая украинцев. В частности, в обед, 9 января, оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Тогда погиб один человек и еще один — получил травмы.
Читайте также:
- Россияне обстреляли Херсон зажигательными снарядами: как горел город (видео)
- Россияне терроризируют Херсонщину: обстреливают с самого утра
- Россияне из артиллерии и минометов обстреливали Херсонщину: как прошли сутки