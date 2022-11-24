Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне обстреляли жилой район Херсона: вспыхнула многоэтажка, погибли 4 человека

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3079
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне обстреляли жилой район Херсона: вспыхнула многоэтажка, погибли 4 человека

Фото: Associated Press

В Херсоне россияне ранили 6 человек.

Россияне в четверг, 24 ноября, обстреляли жилой район Херсона. Из-за этого вспыхнула многоэтажка, на месте обстрела погибли 4 человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Из-за российских обстрелов в Херсоне пострадали 10 человек, 4 из них — умерли.

"Около 17:00 российские захватчики по артиллерии и РСЗО покрыли огнем жилой район города. Из-за обстрелов загорелась многоэтажка. Вражеские снаряды попали и на детскую площадку", — написал Янушевич.

Освобождение оккупированного Херсона

Россия еще в начале полномасштабного вторжения оккупировала Херсон. 11 ноября во время контрнаступления на юге Украины ВСУ освободили украинский город. Россия отступая уничтожила в Херсоне электрическую и тепловую инфраструктуру.

Сейчас россияне каждый день из артиллерии обстреливают Херсон.

Читайте также:

Бывший актер теперь волонтерит и делает "светляков" для ВСУРовенщина сделала подарок освобожденному Херсону

Бывший актер теперь волонтерит и делает "светляков" для ВСУРовенщина сделала подарок освобожденному Херсону

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3079
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация