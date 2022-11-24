Россияне обстреляли жилой район Херсона: вспыхнула многоэтажка, погибли 4 человека

В Херсоне россияне ранили 6 человек.

Россияне в четверг, 24 ноября, обстреляли жилой район Херсона. Из-за этого вспыхнула многоэтажка, на месте обстрела погибли 4 человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Из-за российских обстрелов в Херсоне пострадали 10 человек, 4 из них — умерли.

"Около 17:00 российские захватчики по артиллерии и РСЗО покрыли огнем жилой район города. Из-за обстрелов загорелась многоэтажка. Вражеские снаряды попали и на детскую площадку", — написал Янушевич.

Освобождение оккупированного Херсона

Россия еще в начале полномасштабного вторжения оккупировала Херсон. 11 ноября во время контрнаступления на юге Украины ВСУ освободили украинский город. Россия отступая уничтожила в Херсоне электрическую и тепловую инфраструктуру.

Сейчас россияне каждый день из артиллерии обстреливают Херсон.

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