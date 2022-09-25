Россияне обстреляли жилые дома в Николаеве: появились первые подробности (фото)

Армия РФ в ночь на 25 сентября атаковала Николаев, в который раз повредив дома мирных людей. Есть попадания в сети водопровода.

Об этом сообщил городской глава Александр Сенкевич.

По его словам, сейчас на местах обстрелов работают ремонтные бригады и коммунальщики. Все подробности и детали о последствиях российских обстрелов мэр города пообещал предоставить впоследствии.

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"Сегодня после первой ночи Николаев снова подвергся обстрелам. И снова повреждены жилые дома. Есть попадание в сети водопровода. На местах работают ремонтные бригады и коммунальщики. Сейчас наши специалисты осматривают попавшие под обстрелы районы. Подробнее о последствиях напишу вам позже", - написал он.

Как сообщалось, в Николаевской области увеличивают продолжительность комендантского часа.

Напомним, оккупанты обстреляли Николаев из "Смерчей" и систем С-300. Мэр рассказал о разрушении в городе.

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