Россияне обстреляют в самый неожиданный момент: эксперт Ягун предупредил о сакральных датах для Кремля

Новый удар из России нанесут после определения критических мест.
Россияне пытаются определить те критические точки, удары по которым для Украины будут самыми проблемными. Также есть подозрение, что враг может нанести удар 24 декабря — в день, сакральный для Москвы.
Об этом рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире "Апостроф TV".
"Украинцам нужно понимать, что удар от россиян все равно будет, возможно, в самый неожиданный момент, поэтому не нужно игнорировать призывы скрываться во время воздушных тревог", — сказал Ягун.
По его словам, враг определяет те критические точки, удары по которым для украинцев были самые болезненные и попытаться их ликвидировать.
"Но я надеюсь, что мы так же не сидели сложа руки, и даже восстановление нашей инфраструктуры не означает, что она была восстановлена именно в том порядке, в каком она была расположена раньше", — отметил Виктор Ягун.
Он также добавил, что могли измениться места тех или иных объектов инфраструктуры и сделать так, чтобы информация, которой владеет враг, не соответствовала действительности.
Более того, Ягун напомнил о ближайшей сакральной дате для Москвы. А это 24 декабря – день создания СССР. С тех пор прошло 100 лет.
"Или на Новый год. То есть они цинично подбирают такие даты, которые символические", — рассказал генерал-майор запаса СБУ.
Читайте также: