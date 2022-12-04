Россияне обстреляют в самый неожиданный момент: эксперт Ягун предупредил о сакральных датах для Кремля

Россияне пытаются определить те критические точки, удары по которым для Украины будут самыми проблемными. Также есть подозрение, что враг может нанести удар 24 декабря — в день, сакральный для Москвы.

Об этом рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире "Апостроф TV".

"Украинцам нужно понимать, что удар от россиян все равно будет, возможно, в самый неожиданный момент, поэтому не нужно игнорировать призывы скрываться во время воздушных тревог", — сказал Ягун.

По его словам, враг определяет те критические точки, удары по которым для украинцев были самые болезненные и попытаться их ликвидировать.

"Но я надеюсь, что мы так же не сидели сложа руки, и даже восстановление нашей инфраструктуры не означает, что она была восстановлена именно в том порядке, в каком она была расположена раньше", — отметил Виктор Ягун.

Он также добавил, что могли измениться места тех или иных объектов инфраструктуры и сделать так, чтобы информация, которой владеет враг, не соответствовала действительности.

Более того, Ягун напомнил о ближайшей сакральной дате для Москвы. А это 24 декабря – день создания СССР. С тех пор прошло 100 лет.

"Или на Новый год. То есть они цинично подбирают такие даты, которые символические", — рассказал генерал-майор запаса СБУ.

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