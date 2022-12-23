Россияне обустроили госпиталь на базе отдыха в Бердянске, а в Крыму готовят оборонные позиции – Генштаб

Российская армия несет большие потери в войне. Именно поэтому использует базы отдыха для своих нужд, в частности, там обустраивают места для лечения солдат.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ 23 декабря.

Оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха во временно захваченном Бердянске Запорожской области. Также несколько туристических баз в указанном городе россияне использовали для размещения военнослужащих.

На территории временно аннексированного Крыма подразделения оккупантов осуществляют инженерное оборудование оборонных позиций вдоль автодороги Красноперекопск — Джанкой.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 декабря, ВСУ отбили атаки на Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донбасе. Также противник нанес 6 ракетных и 6 авиационных ударов. В частности, по гражданским объектам в Харьковской и Днепропетровской областях.

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