Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне обустроили госпиталь на базе отдыха в Бердянске, а в Крыму готовят оборонные позиции – Генштаб

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
513
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне обустроили госпиталь на базе отдыха в Бердянске, а в Крыму готовят оборонные позиции – Генштаб

Фото: Associated Press

Из-за значительных потерь россияне обустраивают все больше военных госпиталей.

Российская армия несет большие потери в войне. Именно поэтому использует базы отдыха для своих нужд, в частности, там обустраивают места для лечения солдат.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ 23 декабря.

Оккупанты обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха во временно захваченном Бердянске Запорожской области. Также несколько туристических баз в указанном городе россияне использовали для размещения военнослужащих.

На территории временно аннексированного Крыма подразделения оккупантов осуществляют инженерное оборудование оборонных позиций вдоль автодороги Красноперекопск — Джанкой.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 декабря, ВСУ отбили атаки на Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донбасе. Также противник нанес 6 ракетных и 6 авиационных ударов. В частности, по гражданским объектам в Харьковской и Днепропетровской областях.

Читайте также:

Потери россиян 22 декабря: ВСУ уничтожили уже 100 тысяч оккупантов

Потери россиян 22 декабря: ВСУ уничтожили уже 100 тысяч оккупантов

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
513
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация