Российские военные / © Associated Press

Командование 122-го полка вооруженных сил России преждевременно отчиталось о захвате позиций в Купянске. Теперь российская артиллерия не может поддержать своих штурмовиков, потому что по бумагам они уже в «тылу».

Об этом сообщили в партизанском движении «АТЕШ».

Агент движения «АТЕШ», который находится в составе 122-го мотострелкового полка ВС РФ, информирует о крайне напряженной обстановке на Купянском направлении, возникшей из-за сознательного искажения реальной ситуации российским командованием.

Ложь командования РФ об успехах возле Купянска

Пытаясь как можно быстрее отчитаться перед Москвой об «успехах» и укрепить собственные позиции в переговорах, полковой штаб поспешно доложил о якобы установлении контроля над рядом городских и пригородных позиций. В отчетных документах эти участки уже обозначены как «тыловые», тогда как в действительности там идут интенсивные бои.

В результате штурмовые подразделения оккупантов, заблокированные огнем ВСУ среди городской застройки, попали в своеобразную бюрократическую ловушку. Они обращаются за огневой поддержкой для уничтожения украинских пулеметных точек и снайперов, однако артиллерия 122-го полка не открывает огонь. Формальная причина — согласно официальным картам и докладам штаба, на этих координатах уже «находятся» российские войска, а значит артудары туда запрещены.

Пехота врага осталась без прикрытия

«Наш агент в артиллерийском подразделении отмечает, что такая ситуация играет на руку сопротивлению. Расчеты орудий, ссылаясь на запрет „бить по своим территориям“, фактически оставляют передовые отряды пехоты без прикрытия. Пока командование рисует хорошие отчеты, их штурмовики методично уничтожаются в огневых мешках без всякого шанса на помощь», — говорится в заявлении партизан.

Таким образом, дезинформация и показательные рапорты генералов превратились в одну из самых результативных угроз для самой же российской армии.

Напомним, накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о якобы захвате и «зачистке» стратегического поселка Купянск-Узловой на Харьковщине. В Группировке объединенных сил ВСУ этот фейк мгновенно опровергли, отметив, что населенный пункт даже не прлегает к линии соприкосновения. Украинские военные иронично посоветовали российским генералам обратиться к наркологам или воспользоваться услугами врачей в плену.