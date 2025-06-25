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Россияне оккупировали два населенных пункта в Донецкой области: детали от DeepState
Российские войска имеют определенные успехи в Донецкой области.
Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 25 июня. Армия РФ оккупировала два населенных пункта в Донецкой области.
Об этом сообщает DeepState.
Кроме того, РФ имеет продвижение около 3 населенных пунктов Донецкой области.
"Враг оккупировал Андреевку и Константинополь, а также продвинулся возле Алексеевки, Днепроэнергии и Шевченко", - говорится в сообщении.
Осинтеры обнародовали подробную карту боевых действий.
Напомним, украинские военные из 3 ОШБр не просто держат оборону, но и продвигаются вперед.
Во время рейдово-ударных действий на границе Харьковской и Донецкой областей им удалось полностью разбить целый взвод российских окупантов из 283-го мотострелкового полка. Наши воины зачистили вражеские окопы и крепко закрепились на новых позициях.
Благодаря усилиям 3-й роты Karakurt Colony 2-го механизированного батальона украинские силы смогли улучшить свое тактическое положение на этом направлении. Теперь нашим бойцам будет легче контролировать ситуацию и отражать дальнейшие атаки врага.