Россияне оккупировали два населенных пункта в Сумской области: обновленная карта DeepState

Фронт / © ТСН.ua

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Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 6 июня. Армия РФ оккупировала два населенных пункта на Сумщине .

Об этом пишет DeepState.

"Враг оккупировал Кондратовку и Алексеевку (Сумская область - ред.), а также продвинулся возле Беловодов, Локни (Сумская область - ред.) и Садков (Курская область - ред.)", - говорится в сообщении.

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Кондратовка Сумской области

Алексеевка Сумской области

Продвижение РФ в Сумской области

Садки, Курщина

Напомним, российские войска приблизились к Сумам примерно на 20 километров . Это критическое расстояние.

Армия РФ контролирует 200 квадратных километров Сумской области с севера. Россияне уже приблизились к Суме на 20–22 км.

"Это действительно критическая отметка, после которой российские войска могут делать хаотические, неприцельные, иногда прицельные обстрелы города Сумы", - подчеркнул Иван Ступак, военный аналитик.