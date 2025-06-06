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Россияне оккупировали два населенных пункта в Сумской области: обновленная карта DeepState
Российские войска продвигаются в Сумской области.
Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 6 июня. Армия РФ оккупировала два населенных пункта на Сумщине .
Об этом пишет DeepState.
"Враг оккупировал Кондратовку и Алексеевку (Сумская область - ред.), а также продвинулся возле Беловодов, Локни (Сумская область - ред.) и Садков (Курская область - ред.)", - говорится в сообщении.
Напомним, российские войска приблизились к Сумам примерно на 20 километров . Это критическое расстояние.
Армия РФ контролирует 200 квадратных километров Сумской области с севера. Россияне уже приблизились к Суме на 20–22 км.
"Это действительно критическая отметка, после которой российские войска могут делать хаотические, неприцельные, иногда прицельные обстрелы города Сумы", - подчеркнул Иван Ступак, военный аналитик.