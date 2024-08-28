Россияне оккупировали Мемрик и Калиново на Покровском направлении – Deep State (карта)

Враг продолжает продвигаться на Покровском направлении.
Российские войска оккупировали села Мемрик и Калиново Покровского района и продвинулись на этом направлении.
Об этом сообщили аналитики Deep State.
Российские войска в Донецкой области оккупировали Мемрик и Калиново, а также продвинулись в Новогродовке, Константиновке, возле Михайловки, Лесовки и Водяного.
Аналитики Deep State также обновили карту боевых действий, где изображена текущая ситуация на фронте.
Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские войска существенно продвинулись на Покровском направлении. В частности, враг продвинулся в Новогродовке, в Гродовке и захватил Калиново.
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