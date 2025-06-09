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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россияне оккупировали населенный пункт в Донецкой области: карта DeepState

Российские войска имеют продвижение в Донецкой области.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 9 июня. Армия РФ оккупировала населенный пункт в Донецкой области .

Об этом пишет DeepState.

"Враг оккупировал Новоалександровку (Донецкая область - ред.), а также продвинулся возле Новосергеевки, Котляровки и Успеновки (Донецкая область - ред.)", - говорится в сообщении.

Карта боевых действий 9 июня

Карта боевых действий 9 июня

Ранее стало известно, что армия РФ оккупировала два населенных пункта в Сумской области.

"Враг оккупировал Кондратовку и Алексеевку (Сумская область - ред.), а также продвинулся возле Беловодов, Локни (Сумская область - ред.) и Садков (Курская область - ред.)", - пишет DeepState.

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Дата публикации
Количество просмотров
200
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