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Россияне оккупировали населенный пункт в Донецкой области: карта DeepState
Российские войска имеют продвижение в Донецкой области.
Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 9 июня. Армия РФ оккупировала населенный пункт в Донецкой области .
Об этом пишет DeepState.
"Враг оккупировал Новоалександровку (Донецкая область - ред.), а также продвинулся возле Новосергеевки, Котляровки и Успеновки (Донецкая область - ред.)", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что армия РФ оккупировала два населенных пункта в Сумской области.
"Враг оккупировал Кондратовку и Алексеевку (Сумская область - ред.), а также продвинулся возле Беловодов, Локни (Сумская область - ред.) и Садков (Курская область - ред.)", - пишет DeepState.