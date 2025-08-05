Россияне оккупировали населенный пункт в Донецкой области: подробности

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Появилась обновленная карта боевых действий по состоянию на 5 августа. Так, враг имеет продвижение и оккупированный населенный пункт в Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState.

Известно, что русские оккупировали Попов Яр на Добропольском направлении фронта. Это Донецкая область.

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"Враг оккупировал Попов Яр, а также продвинулся возле Торецка, Щербиновки, Воскресенко и Полтавки", - отметили в сообщении.

Попов Яр, Добропольское направление, Донбасса

Как уже отмечалось ранее, российские войска намерены выйти на административные границы Донецкой области. Они стащили большие резервы, которые несопоставимы с нашими.

Россияне пытаются взять Покровск, привлекая для этого весь свой личный состав. Они дошли от тяжелой бронированной техники до комбинированных атак. Более того, оккупанты терроризируют гражданское население, чтобы заставить людей выезжать, потому что врагу нужно равнять населенные пункты с землей.

Напомним, ситуация на Покровско-Мирноградском направлении в Донецкой области обостряется . Покровск был и остается одним из важнейших узлов обороны и логистики ВСУ на Донбассе. И удастся ли удержать этот город, безусловно, зависит от многих факторов.

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Войскам РФ удалось продвинуться в село Новоэкономическое возле Мирнограда, а также подойти вплотную к Родинскому и Красному Лиману. Так, оккупанты могут охватить в полукольцо Покровск, бои за которое продолжаются с июля 2024 года. Помним, что там смогли закрепиться украинские войска после потери Авдеевки. Покровск остается одним из крупнейших подконтрольных Украине городов в Донецкой области.