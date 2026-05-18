Россияне "оккупировали" поселок в Харьковской области, но только на видео: DeepState разоблачили фейк

Россияне заявили об «оккупации» Боровой

Аналитики DeepState заметили очередную ложь россиян. Российские оккупанты выдают Коломыйчиху за Боровую. «Представление» делает российская группировка войск «Запад».

Аналитики заметили, что российские оккупанты продолжают нагло врать и начали выдавать один населенный пункт Украины за другой.

«Новые трюки под куполом Оскола — именно так можно было бы назвать публикацию „ГВ Запад“ о полной оккупации Боровой», — пишут аналитики.

По их словам, россияне «нарезали» видео, как пехота двигается в 25 километрах от населенного пункта, смонтировали, как над Боровой летит разведывательный дрон, и выдали это за «оккупацию Боровой».

Внимательные пользователи в соцсети X сразу заметили, что локации не соответствуют заявленным. Они были сняты совсем в другом месте.

«Такими методами они уже завтра и Киев „возьмут“», — пишут в DeepState.

Кадры россиян были сняты в Коломыйчихе Луганской области. Она расположена в 25 километрах от Боровой, Харьковской области.

Поселок Боровая (Изюмский район) расположен на левом берегу Оскольского водохранилища, на востоке Харьковской области. Недалеко находится граница Харьковской области с Луганской и Донецкой.

К поселку примыкает село Бойни. По состоянию на 1 января 2025 года там проживало шесть человек. Поселок страдает от российских атак. В начале полномасштабной войны Боровая была оккупирована россиянами. 3 октября 2022 года Боровую освободили ВСУ.

Напомним, заявления Владимира Путина о возможности встречи с Владимиром Зеленским и приближении конца войны не свидетельствуют о готовности Москвы к компромиссу. Профессор американистики Скотт Лукас отметил, что Кремль повторяет старое требование капитуляции, ожидая от Киева территориальных уступок.

Эксперт назвал подобные заявления информационным шумом и отметил, что реальным сигналом является продолжение непубличных контактов США и Украины по военному сотрудничеству и технологиям дронов, несмотря на паузу в помощи.

В то же время, западные СМИ связывают изменение риторики Кремля с усилением внутренних проблем в России. Экономическое давление, рост цен и налогов, общественная усталость, удары украинских беспилотников, а также нехватка значительных успехов на фронте заставляют Москву маневрировать.

Однако признаков реального смягчения требований РФ нет: заявления о конце войны остаются лишь попыткой создать выгодный политический фон.

