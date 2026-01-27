Российский военный / © Associated Press

Аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации Россией населенного пункта Орехово-Васильевка в Донецкой области. Многочисленные фиксации вражеской пехоты подтверждают активизацию противника в этом районе и возможную угрозу для соседней Миньковки.

Об этом сообщили в телеграм-канале DeepState.

«Враг продвигается в Орехово-Васильевке», — указано в заявлении.

По данным аналитиков, в последнее время в этом населенном пункте и его окрестностях было много фиксаций российской пехоты. Это дополнительно подтверждает информацию об оккупации Орехово-Васильевки и в целом активизацию врага в этом районе.

«Сейчас проверяем информацию о пребывании и оккупации соседнего населенного пункта Миньковка», — добавили в DeepState.

Карта боевых действий с оккупированной Орехово-Васильевкой / © Deepstatemap

Напомним, 26 января группировка войск «Восток» опровергла информацию об оккупации Орехово-Васильевки, отметив, что Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать интенсивные атаки противника. Хотя ситуация на этом участке фронта остается сложной и динамичной, заявления о полном контроле россиян над селом являются недостоверными.

Аналитики DeepState 27 января сообщили, что «опровержение видели, знаем. Для нас подобная ситуация — не новость».

К слову, РФ сосредоточила около 80 тыс. военных для наступления на Славянск и Краматорск, усиливая логистику и резервы после отхода ВСУ от Северска. По словам спикера 11-го армейского корпуса Дмитрия Запорожца, враг готовит штурмы, в частности в районе Орехово-Васильевки. В Часов Яру россияне менее активны, несут существенные потери, хотя возможное наступление на Константиновку может существенно осложнить оборону города.