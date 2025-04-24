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Россияне оккупировали село в Донецкой области и продолжают продвижение – DeepState
Враг захватил село Калиновое.
Российские оккупанты продолжают наступление с юга на территорию Донецкой области, захватив еще один населенный пункт.
Об этом сообщили аналитики DeepState, опубликовав обновленную карту.
По их информации, враг оккупировал село Калиновое, а также продвинулся возле Березовки и Тарасовки.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в течение последних недель украинские войска освободили около 16 кв. км территории Донецкой области.
Напомним, россияне продолжают атаковать на Покровском направлении. Оккупанты не оставляют попыток выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая.