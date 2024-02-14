"Россияне оккупируют и будут нас резать": эксперт объяснил, почему Украина нуждается в усилении мобилизации

Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник считает, что Украина нуждается в усовершенствовании мобилизационного закона. По его мнению, "без него никак".

Такое мнение военный выразил в интервью 24 каналу.

"Россияне показали в Буче, Бородянке, Ирпене и еще множества деревень и городков, что они с нами будут делать. Те ужасы делали обычные рядовые солдаты, а не Владимир Путин, Сергей Шойгу, Николай Патрушев и т.д. Я уверен, что приказал резать украинцы им никто не отдавал. Такая природа россиян. Если внимательно послушать интервью Путина Такеру Карлсону, то он в конце ясно сказал, что "Киев – это наша душа", мол, россияне не откажутся от него, ведь это фундамент их идентичности", — сказал Черник.

Он напомнил фундаментальную фразу Путина о том, что "он не повторит ошибки Иосифа Сталина. Ошибка Сталина поняла, что Голодомор сделал, потом вся Украина пришла в Советский Союз и Сталин задался целью перевоспитания украинцев, но не перевоспитывал".

"Путин дал четкий сигнал – оккупируем и будем вас резать. А если да, то какой у нас выбор? Мы должны пройти этот сложный и болезненный путь рождения или усовершенствование нужного мобилизационного закона, ведь без него никак", — подчеркнул он.

Напомним, адвокат Ярослав Гришин назвал три недостатка, содержащих новый проект о мобилизации, принятый в первом чтении.

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