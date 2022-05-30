Россияне около часа из артиллерии обстреливали приграничье Сумщины (фото)

Россияне около часа из артиллерии обстреливали приграничье Сумщины (фото)

Россияне "накрыли" артснарядами территорию Шосткинского района Сумщины.

Сегодня, 30 мая, российские оккупанты около часа обстреливали из артиллерии приграничья Шосткинского района Сумской области.

Об этом информирует Госпогранслужба.

Пограничники зафиксировали более 20 разрывов боеприпасов, выпущенных вражеской артиллерией со стороны российской деревни Зерново. Снаряды попали в инфраструктуру одного из населенных пунктов вблизи границы.

Пострадавших в результате обстрелов, по предварительной информации, пока нет. Данные уточняются.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли Сумщину снарядами, начиненными флешетами.

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