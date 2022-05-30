Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне около часа из артиллерии обстреливали приграничье Сумщины (фото)

Дата публикации
Просмотры
1200
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне около часа из артиллерии обстреливали приграничье Сумщины (фото)

Фото: Госпогранслужба Украины

Россияне "накрыли" артснарядами территорию Шосткинского района Сумщины.

Сегодня, 30 мая, российские оккупанты около часа обстреливали из артиллерии приграничья Шосткинского района Сумской области.

Об этом информирует Госпогранслужба.

Пограничники зафиксировали более 20 разрывов боеприпасов, выпущенных вражеской артиллерией со стороны российской деревни Зерново. Снаряды попали в инфраструктуру одного из населенных пунктов вблизи границы.

©

Пострадавших в результате обстрелов, по предварительной информации, пока нет. Данные уточняются.

©

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли Сумщину снарядами, начиненными флешетами.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация