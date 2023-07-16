Россияне окрашивают свои корабли в черный цвет: в ВМС объяснили замысел окупантов

Сходные методы применяли еще во время Второй мировой войны.

Армия РФ начала окрашивать свои корабли в черный цвет. Таким образом, захватчики пытаются усложнить определение типа их судна.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, схожие методы применяли еще во время Второй мировой войны.

"Они закрашивают в черный цвет передние и задние части кораблей, чтобы в ночное время визуально было труднее определить тип корабля; для того, чтобы его можно было спутать с чем-то другим и на ночном фоне это должно как-то им помочь. Есть такая украинская пословица : "Дурак мнением богатеет". Это об этой ситуации", — рассказал спикер.

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Также Плетенчук добавил, что в настоящее время в Черном море находятся 11 вражеских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр".

В частности:

в Азовском море находится один вражеский корабль;

в Средиземном – восемь, среди которых носитель.

"Это другие боевые единицы, не ракетоносители. Возможно, произошло перемещение, поскольку враг ощутил опасность, например, в Севастопольской бухте. Вариантов множество", — указал спикер.

Напомним, Россия представила новый ракетный корабль для атак Украины "Циклон". Однако судно дважды не прошло необходимые испытания. Интересно, что он не совершил ни одного пуска ракет, хотя непосредственно для этого предназначен.

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