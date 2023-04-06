Россияне окружили со всех сторон: пограничники показали видео, как прорывали "осаду" окупантов в Бахмуте

Пограничники, которые защищают Бахмут от российских оккупантов, показали, как прорывали окружение врага.

В Бахмуте продолжаются уличные бои за каждый дом, пограничники показали выход из окружения, которое устроили российские оккупанты.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ.

"Ночью в Бахмуте оккупанты оцепили здание, где находились пограничники. Чтобы отбить атаку, "Архитектор" вылез на крышу дома и забросал врага гранатами. Рискованными действиями наших защитников были уничтожены захватчики и удалось выйти из окружения", — говорится в сообщении.

На видео защитник с позывным "Архитектор" рассказывает, как его группа заступила на позицию 1 апреля. По его словам, день прошел "обыденно" — под постоянными обстрелами россиян.

Военный рассказал, что в Бахмуте очень плотная застройка, а между домами – расстояние. Так что враг этим воспользовался — ночью россияне зашли в соседние дома и фактически взяли в окружение группу украинских пограничников. Утром началось сражение. "Архитектор" говорит, что оно было очень тяжелым.

После того, как россияне приблизились максимально вплотную к военным боец вылез на почти разрушенную крышу здания и сбросил по россиянам несколько гранат.

В то же время, один из штурмовой группы захватчиков смог проникнуть на первый этаж дома, где находились украинские пограничники. Бойцы ГПСУ ликвидировали оккупанта, однако он успел бросить взрывчатку, от которой дом загорелся. В результате пограничникам пришлось спускаться через крышу.

Напомним, в Бахмуте Донецкой области сейчас продолжаются одни из самых ожесточенных боев на фронте. Воины Сил Специальных операций показали кадры уличных боев за город.

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