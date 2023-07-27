"Россияне оправились от шока и начали сопротивляться": эксперты о контрнаступлении ВСУ

Превосходство на фронте все равно на стороне украинских воинов.

Контрнаступление Украины может стать успешным, потому что у России сейчас проблемы в обороне.

Об этом пишет издание Insider.

В частности, медиа ссылается на старшего научного сотрудника Исследовательского института международных дел Роба Ли. Он утверждает, что начало наступления не назовешь для Украины успешным по нескольким причинам.

"Во-первых, сомнительное решение готовить для наступления новые бригады, а опытных бойцов оставить на передовой сдерживать зимнее российское "наступление". Эти опытные военные не смогли восстановиться перед наступательными действиями, а новые бригады показали себя в боях хуже, чем ожидалось", — считает Ли.

В частности, в первые дни контрнаступления проявились проблемы с коммуникацией подразделений внутри бригады, которых, по мнению Ли, у опытных бойцов, скорее всего, не было. Также украинцы не смогли ― иногда из-за нехватки оружия, иногда из-за пробелов в координации ― прикрывать наступающие подразделения артиллерией. В итоге россияне оправились от первоначального шока и начали сопротивляться наступлению более эффективно.

Майкл Кофман из Центра анализа Военно-морского флота утверждает, что ошибочно называть неудачей все контрнаступление. Многие из того, что делают украинцы, тактически правильным. Российские войска постепенно истощаются, украинцы еще не ввели все свои ресурсы.

"Прорыв до сих пор возможен, но он займет больше времени, чем всем хотелось бы, поскольку нанести россиянам разрушительный удар в начале не удалось", — сказал Кофман.

Напомним, что в Пентагоне заявили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ. В американском оборонном ведомстве считают, что "главный удар" украинского контрнаступления сейчас совершается на юго-востоке страны.

Украинские военные успешно наступают в районе Старомайорского Донецкой области. Там ВСУ продвинулись до 750 м в глубину противника.

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что украинское контрнаступление "отстает от графика", однако все идет по плану. Он отметил, что причиной являются снаряды, артиллерия и российские минные поля.

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