Россияне перебрасывают на Бахмутское направление танки: пехота не справляется

Страна-агрессор Российская Федерация перебрасывает на Бахмутское направление фронта тяжелую военную технику. В частности, танки.

Об этом рассказал командир разведывательного подразделения ГУР "Терра" Николай Волохов.

По его словам, на этом участке фронта оккупационные войска начали привлекать к боям танки, ведь вражеская пехота не справляется.

"На этом направлении происходит много пехотных боев, но в последнее время и с украинской, и с российской стороны привлекается много танков. Если до этого была только пехота, то сейчас армия РФ активно показывает технику. Для Сил обороны это хороший знак, потому что это свидетельствует о то, что они не справляются, им нужно извлекать резервы", — сообщил Волохов.

Вместе с тем, украинские защитники стабильно продвигаются на Бахмутском направлении. По словам Волохова, Силы обороны начинают "заходить на те территории, которые изначально не контролировали".

"В общем, все достаточно положительно и оптимистично, однако рано говорить о какой-то победе", — подчеркнул командир разведывательного подразделения ГУР "Терра".

Как сообщалось, командующий ВС Великобритании Тони Радакин считает, что армия РФ потеряла половину своей боеспособности в Украине. По его словам, оккупационные войска потеряли 2500 танков и в лучшем случае могут производить 200 танков в год.

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