Россияне опрокидывают полки и бригады: Сырский сообщил, есть ли угроза прорыва на Харьковщине

Захватчики перешли к новой тактике на этом участке фронта.
Армия Российской Федерации наращивать группировку своих войск в Харьковской области – на направлении главного удара Стрелка – Липке и в районе Волчанска. Оккупанты опрокидывают дополнительные полки и бригады из других направлений и полигонов.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Впрочем, этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны. К тому же действия врага усложнены усилением нашей обороны благодаря своевременному принятию решений по опрокидыванию резервов на угрожающие направления", — подчеркнул он.
Тем временем, захватчики на севере Харьковщины перешли к тактике поражения позиций Сил обороны. оккупанты используют артиллерию и управляемые авиабомбы.
"В этих условиях первостепенное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей КАБов, БПЛА-разведчиков и корректировщиков огня, защита РЭБ своих войск, маскировка и использование макетов", — подчеркнул главком.
Сырский сообщил, что Силы обороны усовершенствуют системы управления противовоздушной обороны, их автоматизацию, сочетание с огневыми средствами в комплексе с системой РЭБ.
Напомним, аналитики ISW сообщили, что ВСУ восстановили некоторые утраченные позиции в Харьковской области — вдоль полосы юго-восточнее Лукьянцев.