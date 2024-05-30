Россияне опрокидывают полки и бригады: Сырский сообщил, есть ли угроза прорыва на Харьковщине

Захватчики перешли к новой тактике на этом участке фронта.

Армия Российской Федерации наращивать группировку своих войск в Харьковской области – на направлении главного удара Стрелка – Липке и в районе Волчанска. Оккупанты опрокидывают дополнительные полки и бригады из других направлений и полигонов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Впрочем, этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны. К тому же действия врага усложнены усилением нашей обороны благодаря своевременному принятию решений по опрокидыванию резервов на угрожающие направления", — подчеркнул он.

Тем временем, захватчики на севере Харьковщины перешли к тактике поражения позиций Сил обороны. оккупанты используют артиллерию и управляемые авиабомбы.

"В этих условиях первостепенное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей КАБов, БПЛА-разведчиков и корректировщиков огня, защита РЭБ своих войск, маскировка и использование макетов", — подчеркнул главком.

Сырский сообщил, что Силы обороны усовершенствуют системы управления противовоздушной обороны, их автоматизацию, сочетание с огневыми средствами в комплексе с системой РЭБ.

Напомним, аналитики ISW сообщили, что ВСУ восстановили некоторые утраченные позиции в Харьковской области — вдоль полосы юго-восточнее Лукьянцев.

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