Россияне перекидывают резервы: Сырский сообщил о ситуации на Харьковщине

Во время наступления на Харьковщине 2024 года армия Российской Федерации понесла большие потери личного состава. Сейчас оккупанты завезли в уличных боях за город Волчанск.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский, сообщает Генштаб.

"После первых незначительных успехов во время наступательных боев в Харьковской области противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений", — подчеркнул главком.

По его словам, сейчас враг по разным направлениям перекидывает резервы. Таким образом, захватчики пытаются поддержать активные штурмовые действия. Впрочем, безуспешно.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны сообщили, что Россия начала наступление на Харьковщину ранее запланированного из-за того, что США разблокировали военную помощь.

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