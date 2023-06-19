Россияне опрокинули часть своих сил от Днепра: разведка Британии рассказала интересные детали

После подрыва Каховской ГЭС, российские оккупационные смогли провести передислокации и усилить другие направления на фронте. В частности, Бахмутский и Запорожский.

Об этом сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.

"В последние десять дней Россия, вероятно, начала передислокацию подразделений своей Днепровской группировки войск (ДОС) с восточного берега Днепра для усиления Запорожского и Бахмутского направлений", — говорится в отчете.

По данным британской разведки, опрокидывание потенциально задействует несколько тысяч военнослужащих 49-й армии. В частности, ее 34-я отдельная мотострелковая бригада, а также подразделения ВДВ и морской пехоты.

"Передислокация группировки "Днепр", вероятно, отражает мнение России о том, что большая украинская атака через Днепр теперь менее вероятна после обрушения Каховской дамбы и вызванного наводнением", — отмечают в британском Минобороны.

Напомним, украинские войска освободили от российских захватчиков село Пятихатки Запорожской области, за которое шли ожесточенные бои. В целом подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км, а освобожденная на юге площадь составляет 113 квадратных километров.

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