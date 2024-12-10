Россияне ослабили защиту Крымского моста: исчезла половина барж

Керченский мост является ключевым транспортным коридором между Россией и Крымом и используется для военных поставок страны-агрессора. Поэтому российские силы пытаются защитить этот объект, устанавливая боновые заграждения и другие оборонительные сооружения.

За последний месяц количество барж, которые российские оккупанты установили в Керченском проливе как боновые заграждения для защиты от морских беспилотников ВСУ, уменьшилось вдвое.

Как сообщает Центр журналистских расследований, на спутниковых снимках от 8 ноября 2024 года было зафиксировано 34 плавсредства, расположенных по обе стороны судоходного канала в Керченском проливе. Эти баржи россияне скрепили между собой, создавая защитные заграждения.

Однако на свежих спутниковых снимках Sentinel-2 от 8 декабря 2024 видно, что между островом Тузла и побережьем Керченского полуострова осталось лишь 18 барж. Пока неизвестно, куда делись остальные 16 судов. Уменьшение количества барж началось в конце ноября: 29 ноября их было 24, а 3 декабря уже по меньшей мере 19.

Спутниковые снимки Керченского пролива с сентября по декабрь 2024 г.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты установили вторую линию боновых заграждений у Керченского моста с 21 баржи, а также монтировали пирсы в районе основания моста. Однако впоследствии часть этих заграждений морское течение вынесло на берег в центральной части Керчи.

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Керченский мост является ключевым транспортным коридором между Россией и Крымом и используется для военных поставок страны-агрессора. Поэтому российские силы пытаются защитить этот объект, устанавливая боновые заграждения и другие оборонительные сооружения.

"Впервые россияне использовали баржи класса река-море для защиты Керченского моста осенью 2023 года. Тогда 7 плавсредств скрепили между собой цепями и притопили рядом с восточным пролетом моста, вероятно, для защиты опор от подводных атак. Следовательно, не исключено, что оккупанты начали так же пускать баржи на дно пролива рядом с западным пролетом", – пишет Центр журналистских расследований.

Напомним, что во время разведки набережной Евпатории зафиксировано создание новых позиций для стрельбы. Оккупанты усиливают контроль за территорией, размещая дополнительные огневые точки и наблюдательные посты.