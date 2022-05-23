Россияне остановили движение на блокпосту в Васильевке: в очереди около полутысячи авто

Россияне остановили движение на блокпосту в Васильевке: в очереди около полутысячи авто

Российские войска снова закрыли проезд из временно оккупированной Васильевки в сторону Запорожья.

Российские оккупанты на своем блокпосту в Васильевке возле Запорожья не пропускают автомобильный транспорт ни на въезд, ни на выезд. В очереди стоят сотни автомобилей.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"В настоящее время снова нет возможности выезда из временно оккупированных территорий в направлении областного центра из городов Мелитополь и Энергодар. На блокпосту врага в Васильевке, по неизвестным причинам, не пропускают никакой автомобильный транспорт", — отметил Орлов.

По состоянию на 14:30 в очереди уже скопилось около полутысячи машин.

Со стороны Запорожья также ожидают проезда машины, в том числе с гуманитарной помощью для жителей временно оккупированных территорий.

Об открытии направления Дмитрий Орлов пообещал сообщить дополнительно.

Напомним, что 20 мая россияне разрешили выезд тысячи автомобилей из оккупированной Васильевки, которые до этого трое суток стояли в очереди.

Читайте также: