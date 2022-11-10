Россияне отходят с правого берега Херсона, но подразделения еще остаются там — ОК "Юг"

Украинские защитники знают о коварстве врага, потому готовы к любому развитию событий.

Россияне частично отводят свои войска в Херсонской области, однако на правом берегу еще остаются вражеские подразделения, и ВСУ готовы к любым коварным действиям оккупантов.

Об этом руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона вечером 10 ноября.

"Мы тщательно наблюдаем за происходящим в состоянии врага на Херсонщине, как они меняют свои позиции, для чего и к чему готовятся. Можем констатировать, что они частично отводят свои вооружения и технику, действительно на левом берегу обустраивают рубежи обороны. Но и на правом берегу они еще есть: и подразделения, и рубежи обороны, и наличие оружия и техники", – рассказала Гуменюк.

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Она также прокомментировала возможный обманный маневр российских войск. Так, по словам представительницы Сил обороны юга, защитники знают о коварстве врага, потому готовы к любому развитию событий.

Гуменюк также рассказала, что ВСУ готовы к тому, что оккупанты перед отходом могли заминировать территории на Херсонщине.

"У нас есть мощная связь с силами сопротивления, работающими на временно оккупированной территории. Поэтому тщательно собираем информацию о тех объектах и участках местности, которые могут быть под подобной угрозой. Стараемся защитить жизнь наших подразделений и всех мирных жителей", – рассказала представительница Сил обороны.

Ситуация в Херсонской области

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября показательно приказал вывести войска оккупантов с правобережья Днепра в Херсонской области.

Вечером того же дня советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что захватчики действительно отходят по всему периметру на правом берегу Херсона, однако степень этого отхода еще изучается.

В то же время президент Владимир Зеленский скептически относится к заявлениям страны-агрессора об "отходе" с правого берега и предполагает, что это на самом деле может быть стратегическим шагом для перегруппировки сил.

В США сообщили, что фиксируют признаки побега оккупантов из Херсона, и этот процесс может длиться от нескольких дней до недель.

Заметим, что 10 ноября начала поступать информация об освобождении от врага ряда населенных пунктов Херсонщины.

Что означает отступление оккупантов из Херсона: ловушки, выгоды для ВСУ, спокойствие городам – Александр Мусиенко

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