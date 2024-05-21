Россияне отказались передать останки воинов ВСУ — Координационный штаб

Российские кафиры цинично блокируют обмены пленными и отказываются возвращать в Украину тела погибших защитников.

Об этом сообщил руководитель Секретариата Координационного штаба Богдан Охрименко, передает Zn.ua.

По его словам, россияне еще раз игнорируют призывы о репатриации тел погибших защитников. В качестве примера он привел отказ России 15 мая передать останки воинов ВСУ.

Охрименко призвал Россию забрать тела своих военных, а вернуть тела наших защитников, чтобы передать их родственникам для достойного захоронения.

Ранее в Главном управлении разведки отреагировали на инициативу Папы Римского Франциска по обмену всех российских пленных на всех украинских. Да, глава украинской разведки Кирилл Буданов полностью поддержал это. В то же время отметил, что осталось "одно маленькое дело: убедить Россию".

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