Россияне отказываются ехать на войну в Украину: начинают доходить слухи об огромных потерях войск РФ

Россияне отказываются ехать на войну в Украину: начинают доходить слухи об огромных потерях войск РФ

Россияне на многих участках перешли к обороне.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о низком морально-волевом состоянии войск РФ. Россияне отказываются ехать в Украину из-за информации об огромных потерях.

Об этом Арестович рассказал в своем видеообращении 25 марта.

"Генеральный штаб Министерства обороны и разведывательное сообщество Украины отмечает крайне низкое морально-волевое состояние российских войск, которые на многих участках перешли к обороне, а самое главное плохие резервы, которые плохо собираются на территории Украины, потому что многие военнослужащие отказываются просто ехать в командировки в Украину", — говорит советник главы ОП.

По словам Арестовича, причин для отказа россиян воевать в Украине несколько. Это, в частности, и постоянные потери, которые они здесь несут и слухи, а возможно уже точные сведения достигли территории России, о полностью разбитых бригадах российских диверсантов.

"В частности, батальонно-тактическая группа "Двухсотый" (неудачное название) отдельной мотострелковой бригады, которая участвовала в "специальной военной операции" на территории Украины, понесла значительные потери — из 648 военнослужащих, которые были отправлены для ведения боевых действий, погибли 645. Осталось всего три, два из них ранены", — рассказал Арестович.

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