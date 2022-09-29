"Россияне отправили на подкрепление к Лиману семь танков, а доехали пять": Жданов о первой волне мобилизованных

В направлении города Лиман 26 сентября противник выдвинул группу в составе 7 танков усиления лиманской группировки. Двое из них попали в ДТП во время марша.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Это говорит о том, что механики-водители "нулевые". Они, по-видимому, не справились с управлением. Кроме того, экипажи также не прошли соответствующей подготовки. Навыки ведения огня для танкистов очень важны. Вот почему я говорил, что первой волной мобилизованных" будут смертники. Их просто бросят в топку войны", — отметил Жданов.

Напомним, политический эксперт, журналист и доброволец ВСУ Кирилл Сазонов сообщил о том, что Беларусь готовится принять большое количество российского личного состава и техники. Все потому, что президент РФ Владимир Путин планирует ударить по двум направлениям логистики в Украине. Речь идет о Киеве и Волыни.

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