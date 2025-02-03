Россияне отрубили голову украинскому военному: установлена личность погибшего

Полиция должна выяснить обстоятельства происшествия, установить местонахождение тела и другие важные детали.

Работники Управления уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах установили личность украинского военного, чьи изображения с отсеченной головой публикуют вражеские ресурсы.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов.

В Сети распространяются фотографии с вражеских информационных ресурсов, на которых запечатлено изображение с отсеченной главой украинского военнослужащего.

"Благодаря проведенным мероприятиям работникам Управления (Секретариата Уполномоченного) предварительно удалось установить личность погибшего. Национальная полиция Украины уже проинформирована для установления контакта с родными военного и проведения необходимых следственных действий с целью выяснения обстоятельств происшествия, установления местонахождения тела и других важных деталей", – говорится в сообщении Добросердова.

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Офис генерального прокурора Украины уведомлен об очередном грубом нарушении Россией норм международного гуманитарного права.

Уполномоченный по пропавшим без вести призвал воздержаться от распространения непроверенных данных и доверять только официальным источникам информации.

К слову, в конце января стало известно, что российские оккупанты в очередной раз расстреляли шесть украинских военнопленных.