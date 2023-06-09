Россияне отступают со своих позиций из-за сильных паводков: аналитики о ситуации на Херсонщине

оккупанты также несут потери в живой силе и технике.

Масштабное наводнение в результате разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции вынудило российские войска отойти дальше в тыл на востоке Херсонской области. Кроме того, у врага есть некоторые потери в живой силе и технике.

Об этом идет речь в свежем отчете Института изучения войны.

ISW со ссылкой на ВСУ отмечают, что из-за затопления передовых позиций российские войска отошли на расстояние от 5 до 15 км от линии фронта на реке Днепр. Вероятно, по состоянию на 8 июня оккупанты больше не занимают Олешки на Херсонщине из-за значительного наводнения, возникшего в городе. Кстати, по информации легитимной ОВА, средний уровень подтопления в области составляет 5,61 м.

Кроме того, Южное отделение ВОО "Леса Украины" сообщило, что по состоянию на вечер 7 июня наводнение полностью отрезало Кинбурнскую косу от материковой Украины. Российские войска ранее создали укрепленные позиции на Кинбурнской косе. Пока не ясно, остались ли на косе российские войска после затопления.

Ситуация в Херсонской области. Карта боев ISW.

Тем временем в Генштабе отмечают, что российская оккупационная армия понесла потери в живой силе и технике в результате наводнения, особенно в 7-й воздушно-десантной (ВДВ) дивизии (Южный военный округ) и 22-м армейском корпусе (Черноморский флот, Южный военный округ) ).

Аналитики подчеркивают: украинские наступательные действия на юге проходят успешно, а российские войска находятся в обороне.

Отмечается, что ВСУ продолжают наносить удары по тыловым районам оккупированного юга Запорожской области. Российские и украинские официальные лица сообщили, что украинские силы нанесли удар по Токмаку 7 и 8 июня. Кроме того, российские и украинские источники также сообщали о взрывах в Бердянске 8 июня, а геолокационные кадры показывают большой поднимающийся над городом столб дыма.

Напомним, по состоянию на утро 9 июня в Херсонской ОВ сообщили, что уровень воды в регионе упал за сутки на 20 см. Затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах. Эвакуировано 2352 человека и около 550 животных. В то же время российские войска обстреляли область 44 раза за 8 июня.

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