Россияне отступают со своих позиций из-за сильных паводков: аналитики о ситуации на Херсонщине

оккупанты также несут потери в живой силе и технике.
Масштабное наводнение в результате разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции вынудило российские войска отойти дальше в тыл на востоке Херсонской области. Кроме того, у врага есть некоторые потери в живой силе и технике.
Об этом идет речь в свежем отчете Института изучения войны.
ISW со ссылкой на ВСУ отмечают, что из-за затопления передовых позиций российские войска отошли на расстояние от 5 до 15 км от линии фронта на реке Днепр. Вероятно, по состоянию на 8 июня оккупанты больше не занимают Олешки на Херсонщине из-за значительного наводнения, возникшего в городе. Кстати, по информации легитимной ОВА, средний уровень подтопления в области составляет 5,61 м.
Кроме того, Южное отделение ВОО "Леса Украины" сообщило, что по состоянию на вечер 7 июня наводнение полностью отрезало Кинбурнскую косу от материковой Украины. Российские войска ранее создали укрепленные позиции на Кинбурнской косе. Пока не ясно, остались ли на косе российские войска после затопления.
Тем временем в Генштабе отмечают, что российская оккупационная армия понесла потери в живой силе и технике в результате наводнения, особенно в 7-й воздушно-десантной (ВДВ) дивизии (Южный военный округ) и 22-м армейском корпусе (Черноморский флот, Южный военный округ) ).
Аналитики подчеркивают: украинские наступательные действия на юге проходят успешно, а российские войска находятся в обороне.
Отмечается, что ВСУ продолжают наносить удары по тыловым районам оккупированного юга Запорожской области. Российские и украинские официальные лица сообщили, что украинские силы нанесли удар по Токмаку 7 и 8 июня. Кроме того, российские и украинские источники также сообщали о взрывах в Бердянске 8 июня, а геолокационные кадры показывают большой поднимающийся над городом столб дыма.
Напомним, по состоянию на утро 9 июня в Херсонской ОВ сообщили, что уровень воды в регионе упал за сутки на 20 см. Затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах. Эвакуировано 2352 человека и около 550 животных. В то же время российские войска обстреляли область 44 раза за 8 июня.
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