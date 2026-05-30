Россияне отступают в панике: как работы и дроны превращают "ноль" в технологическое поле боя

Война в Украине претерпевает беспрецедентную трансформацию. Значительную часть опасных штурмовых и логистических задач теперь выполняют беспилотные платформы, которые дают Силам обороны важное технологическое преимущество над врагом .

О том, как роботизированные системы изменяют ситуацию на поле боя и сохраняют жизнь воинам, сообщает CNN.

«Тихая смерть» вместо тысяч солдат

По словам президента Владимира Зеленского, с января текущего года беспилотные машины осуществили более 22 тысяч миссий, а в апреле работы впервые самостоятельно захватили российскую позицию.

Оккупанты называют эти незаметные аппараты с огромным зарядом взрывчатки «тихой смертью», ведь слышат их приближение всего в 10 метрах — то есть уже в радиусе неизбежного поражения. Подразделение «NC13» Третьей штурмовой бригады подсчитало собственную эффективность: для 164 штурмов, успешно выполнивших наземные работы, им понадобилось бы 2300 бойцов пехоты. Учитывая высокую статистику потерь в таких городских боях, дистанционные бомбы сохранили жизнь и здоровье минимум тысячи украинских военных.

Кроме того, автоматизированные системы заменяют людей при выполнении других смертельно опасных задач. Гусеничные машины с тяжелым пулеметом Browning способны прятаться в засаде на днях, ожидая цели. А воины 93-й бригады применяют платформы для логистики, доставляя боеприпасы и воду прямо на линию столкновения, минимизируя риск жизни экипажей во время постоянных атак враждебных БПЛА.

Изнурение РФ и проблемы с резервами

Стратегия Украины направлена на истощение врага: цель состоит в ликвидации 35 тысяч оккупантов ежемесячно, чтобы заставить Кремль к непопулярной мобилизации в крупных городах. В то же время Силы обороны уничтожают враждебную логистику: благодаря массированному применению дальнобойных дронов ВСУ взяли под огневой контроль трассу Р-280 «Новороссия» , которая служит стратегическим сухопутным мостом для обеспечения группировки РФ на юге и в оккупированном Крыму.

Несмотря на успехи в уничтожении российских тылов и технологической эволюции, украинская армия сталкивается с серьезным недостатком живой силы. По данным CNN, некоторые бойцы из 24-й ОМБр вынуждены проводить в передовых блиндажах под шквальным огнем почти год без ротаций.

Комментируя, возможен ли кардинальный перелом в войне в ближайшее время, политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук отмечает, что для успешного большого наступления Украине пока не хватает двух критических составляющих: тотального преимущества в личном составе и подготовленных резервов. Однако защитники максимально используют имеющиеся силы на отдельных участках, и в скором времени ожидаются положительные новости по одному из фронтовых направлений. По словам эксперта, реальные изменения на поле боя можно будет оценить в конце июня или в июле, когда станут ясны результаты новых мобилизационных реформ.

