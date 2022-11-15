Россияне отступили из Херсона: куда и почему оккупанты перенесли свой штаб

Россияне из Херсона перебросили свое командование в Геническ.

Россия после отступления из Херсона, который после 8 месяцев российской оккупации освободили украинские силы 11 ноября, передислоцирует свои захватнические подразделения в район портового города Геническа, потому что оно сейчас находится вне зоны досягаемости украинской артиллерии.

Об этом 15 ноября сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В разведке напомнили, что российские оккупационные войска до 12 ноября должны были завершить уход с территории к западу от Днепра.

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"Оставив город Херсон, Россия сделала портовый город Геническ на Азовском море "временной столицей" оккупированного региона. Выбор этого района в качестве командного узла намекает на приоритеты и беспокойство российских командующих, консолидирующих свою оборону на юге Украины", — говорится в сообщении.

В Британии объясняют, что Геническ оккупанты выбрали, потому что в украинском городе есть возможности для координации действий против потенциального украинского наступления как из Херсона на западе, так и через Мелитополь на северо-восток.

Кроме того, указывается, что Геническ недалеко от незаконно оккупированного Крыма, поэтому россияне надеются оперативно переправлять подкрепления с украинского полуострова.

"Прежде всего, он находится вне зоны действия украинских артиллерийских систем, которые нанесли значительные повреждения российским полевым командным пунктам", — добавляют в разведке.

Освобождение Херсонщины

Херсон освободили украинские силы 11.11.2022 года. Город находился в российской оккупации с 2 марта. Херсон был единственным областной центр, который России удалось оккупировать во время полномасштабного вторжения. Кроме Херсона, освобожден также ряд других населенных пунктов области.

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14 ноября Херсон посетил президент Владимир Зеленский и принял участие в церемонии поднятия флага Украины.

По состоянию на 14 ноября в Херсоне уже возобновили работу мобильные операторы "Киевстар" и Vodafonе.

Продолжаются работы с возвращения электроснабжения в город. Ожидается, что первые города и села получат свет уже на этой неделе.

Тем временем в Херсоне задержали двух коллаборантов и привязали их к фонарным столбам за помощь путинским войскам во время широкомасштабного вторжения России в Украину .

СБУ также уже задержала в Херсоне российского военнослужащего, который был переодет в гражданскую форму и пытался изображать местного жителя.

В свою очередь, украинские власти призывают граждан ради безопасности не спешить с возвращением на только что оккупированные территории, ведь сначала специалисты должны осмотреть всю территорию.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что после отступления из Херсона российских войск Министерство обороны РФ усилило пропаганду якобы о "территории России" в Донецкой области, вероятно, чтобы подчеркнуть, что российские войска активизируются именно на этом направлении.

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