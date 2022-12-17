Россияне отводят часть войск из Каховки призывают коллаборантов бежать в Крым — Генштаб

Военнослужащие агрессорки России распространяют информацию, что оккупанты уже к концу этого года планируют покинуть Каховку во временно захваченной Херсонской области.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба 17 декабря.

Именно поэтому оккупанты предлагают переезд в аннексированный РФ Крым лояльным к вражеским войскам местным жителям.

В Генштабе отмечают, что россияне осуществляют передислокацию отдельных подразделений и отводят часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области в район населенного пункта Нижние Сирогозы.

Как сообщалось, российские воины на тем временем захваченной Херсонщине принялись освобождать украинские магазины от товара и оборудования. Так, из Новой Каховки российские захватчики вывозят весь товар и оборудование, включая морозильные камеры и кассовые аппараты.

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