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Россияне отводят часть войск из Каховки призывают коллаборантов бежать в Крым — Генштаб

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2059
Время на прочтение
1 мин
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Россияне отводят часть войск из Каховки призывают коллаборантов бежать в Крым — Генштаб

Фото: Государственное бюро расследований

Враг планирует покинуть город до конца 2022-го.

Военнослужащие агрессорки России распространяют информацию, что оккупанты уже к концу этого года планируют покинуть Каховку во временно захваченной Херсонской области.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба 17 декабря.

Именно поэтому оккупанты предлагают переезд в аннексированный РФ Крым лояльным к вражеским войскам местным жителям.

В Генштабе отмечают, что россияне осуществляют передислокацию отдельных подразделений и отводят часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области в район населенного пункта Нижние Сирогозы.

Как сообщалось, российские воины на тем временем захваченной Херсонщине принялись освобождать украинские магазины от товара и оборудования. Так, из Новой Каховки российские захватчики вывозят весь товар и оборудование, включая морозильные камеры и кассовые аппараты.

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Дата публикации
Просмотры
2059
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