Россияне отводят свои силы из Сумской области: что там происходит

Российские войска постепенно отводят подразделения из Сумской области. В частности, на направлениях Хотинской и Юнаковской громад, где враг раньше пытался продвинуться, активность оккупантов существенно упала.

Об этом в эфире сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, подразделения Украины, которые держат этот рубеж, говорят, что атак стало гораздо меньше, чем в начале.

«Враг постепенно отводит свои накопленные силы по этому направлению, перебрасывая их в том числе и на юг», — уточнил Демченко.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что Россия пытается скрыть провалы операций в Сумской и Харьковской областях. Вопреки заявлениям российского командования, украинские силы продолжают активные действия. В частности, освобождены населенные пункты Кондратовка и Андреевка Сумской области.

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что выполнение задач специальной военной операции Объединенной группой войск будет продолжено наступательными действиями.