- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 677
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне отводят свои силы из Сумской области: что там происходит
Подразделения Госпогранслужбы, защищающие страну в пределах Сумской области, отмечают уменьшение количества атак врага.
Российские войска постепенно отводят подразделения из Сумской области. В частности, на направлениях Хотинской и Юнаковской громад, где враг раньше пытался продвинуться, активность оккупантов существенно упала.
Об этом в эфире сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
По его словам, подразделения Украины, которые держат этот рубеж, говорят, что атак стало гораздо меньше, чем в начале.
«Враг постепенно отводит свои накопленные силы по этому направлению, перебрасывая их в том числе и на юг», — уточнил Демченко.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что Россия пытается скрыть провалы операций в Сумской и Харьковской областях. Вопреки заявлениям российского командования, украинские силы продолжают активные действия. В частности, освобождены населенные пункты Кондратовка и Андреевка Сумской области.
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что выполнение задач специальной военной операции Объединенной группой войск будет продолжено наступательными действиями.