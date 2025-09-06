ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
677
Время на прочтение
1 мин

Россияне отводят свои силы из Сумской области: что там происходит

Подразделения Госпогранслужбы, защищающие страну в пределах Сумской области, отмечают уменьшение количества атак врага.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
ВСУ держат оборону

ВСУ держат оборону / © Associated Press

Российские войска постепенно отводят подразделения из Сумской области. В частности, на направлениях Хотинской и Юнаковской громад, где враг раньше пытался продвинуться, активность оккупантов существенно упала.

Об этом в эфире сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, подразделения Украины, которые держат этот рубеж, говорят, что атак стало гораздо меньше, чем в начале.

«Враг постепенно отводит свои накопленные силы по этому направлению, перебрасывая их в том числе и на юг», — уточнил Демченко.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что Россия пытается скрыть провалы операций в Сумской и Харьковской областях. Вопреки заявлениям российского командования, украинские силы продолжают активные действия. В частности, освобождены населенные пункты Кондратовка и Андреевка Сумской области.

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что выполнение задач специальной военной операции Объединенной группой войск будет продолжено наступательными действиями.

Дата публикации
Количество просмотров
677
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie