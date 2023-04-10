Россияне ожидают большого поражения: генерал Маломуж назвал признаки

И сам Путин, и военное командование РФ понимают, что войну уже не выиграть, убежден Николай Маломуж.

На закрытой части заседания Совбеза РФ, которое Путин проводил на прошлой неделе, обсуждались проблемы в российской обороне и перспектива возможного проигрыша. И сам Путин и военное командование РФ понимают, что войну уже не выиграть.

Об этом в эфире FREEДОМ сказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

По словам генерала, налицо — признаки нарастающей паники россиян, которая "пока что проявляется не на официальном уровне, однако ее проявлений уже немало". Во-первых, Россией не были достигнуты задекларированные военные задачи, что не может не отражаться на настроениях.

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"Декларировалось российским руководством, что будет захвачен Бахмут, Авдеевка, Угледар, вся Донецкая и Запорожская области, будет "возвращение" Херсона. Всего этого не произошло. Наоборот, мы не только отражали мощные атаки, но и проводим контратаки, очень мощные огневые удары, особенно по Запорожской области — складам боеприпасов. Проводится партизанская борьба — уничтожаются коллаборанты", — комментирует гость эфира.

Во-вторых, важным индикатором осознания поражения, как отметил Маломуж, является выезд семей российских военных, ФСБ-шников с временно оккупированных украинских территорий: Запорожской, Херсонской областей и даже Крыма.

"Это признаки того, что они ждут больших изменений, то есть большого поражения. Паника пока только проявляется в неформальном формате, в разговорах о конкретных действиях — выезде, эвакуации, как они говорят. То есть уже формируется позиция большого побега", — констатирует экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

Маломуж добавил, что возведение оккупантами оборонных сооружений типа 70-километрового противотанкового рва в Запорожской области также свидетельствует о неуверенности россиян и опасениях поражения. А это отразится на их обороноспособности.

"Это отразится на всех представителях и вооруженных сил, и спецслужб России, и местных коллаборантов. Это совокупность фактов, которая играет на нашу победу, нашу перспективу… Уже интуитивно формируется такое общественное сознание, что проигрыш России близок, поэтому они ждут рокового дня", — резюмировал генерал.

Напомним, в среду, 5 апреля, Путин провел в Кремле заседание Совета безопасности РФ, где он в очередной раз цинично обвинил ВСУ в обстрелах временно оккупированных Россией украинских территорий. Также глава Кремля вновь назвал захваченные территории Украины "историческими землями" РФ, дав указание как можно быстрее интегрировать их "в единое правовое пространство РФ".

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