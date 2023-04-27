Россияне ожидают контрнаступление ВСУ в Крым: аналитики – о подготовке оккупантов

Российские оккупационные войска готовятся к возможному контрнаступлению Украины в аннексированном Крыму. Так, местные "власти" и официальные лица РФ продолжают усилия по обеспечению безопасности тыловых наземных линий связи на полуострове.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что, в частности, руководитель Росдорожного агентства Никита Храпов 26 апреля заявил, что строители завершили сложные этапы восстановления железнодорожного участка Керченского моста. оккупанты надеются, что железнодорожное движение по мосту будет восстановлено досрочно в мае. Впрочем, конкретную дату пока не называют.

Кроме того, накануне представитель Минтранса РФ заявил, что российские чиновники планируют более 80 пунктов осмотра на подъездах к Керченскому мосту.

" Российские официальные лица, вероятно, наращивают усилия по обеспечению безопасности и совершенствованию GLOC через Керченский пролив в Крым, готовясь к потенциальным украинским контрнаступлениям", — говорится в отчете Института.

Также спутниковые снимки указывают на то, что оккупанты опрокинули бронетехнику и артиллерийские системы из оккупированного Крыма в неопределенный район по состоянию на 25 апреля. На этих фото также виден военный состав возле Тургенева, в 21 км к северо-востоку от Джанкоя, с боевыми бронированными машинами, танками и артиллерийскими системами.

" Российские войска могли опрокинуть военную технику для поддержки текущих российских наступательных операций в Донецкой области или на других участках фронта, готовясь к возможному контрнаступлению Украины", — добавляют в ISW.

Как сообщалось, OSINT-аналитик Брэди Эфрик опубликовал кадры со спутника. На них видно, что военные РФ вырыли сеть окопов вдоль левого берега Днепра в Херсонской области.

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