Россияне перебрасывает в Украину военных из непризнанных Абхазии и Южной Осетии: сводка штаба

Россияне перебрасывает в Украину военных из непризнанных Абхазии и Южной Осетии: сводка штаба

Оккупанты столкнулись со значительными проблемами в доукомплектовании своих подразделений в Украине.

Российские оккупанты перебросили на территорию Украины боевиков и собственных военных из непризнанных псевдореспублик "Абхазия" и "Южная Осетия" (оккупированная территория Грузии — Ред.).

Об этом говорится в утреннем строительстве Генштбау ВСУ за 30 марта.

Проблемы оккупантов с доукомплектацией

Так, с оккупированных территорий Грузии в Украину были переброшены подразделения 4 (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7 (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа.

С 4-й военной базы отправили в Украину три БТГр (Батальонная тактическая группа — Ред.). Их численность — до 1200 человек российских и осетинских захватчиков.

Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это около 800 человек.

По имеющейся информации, вооруженные силы РФ испытывают проблемы с комплектованием. Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты после их участия в войне с Украиной, начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт. Российские солдаты просят направить их в пункт постоянной дислокации.

Юг

На временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей оккупанты совершают противоправные действия в отношении местного населения.

Так, в населенном пункте Большая Белозерка, подразделения россиян рассредоточились по всему населенному пункту и разместили технику между жилыми домами.

В Мелитополе захватчики на подступах к городу оборудовали блокпосты и усилили пропускной режим.

Российские оккупанты продолжают грабить дома и квартиры местных жителей, задерживать проукраинских активистов и работников государственных органов Украины.

Донбасс

В так называемой "ЛНР" главари боевиков планируют провести очередную волну "мобилизации" с 1 апреля. Генштаб не исключает, что боевики будут сгонять население в свои формирования и на недавно захваченных территориях области.

Украинские защитники на Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отразили 4 атаки российских оккупантов. Наши воины уничтожили 7 танков, 7 единиц бронированной, 2 единицы автомобильной техники и противотанковую пушку. Противник понес потери и в живой силе.

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