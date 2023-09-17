Россияне перебрасывают элитные подразделения из-под Бахмута: аналитики назвали направление

На Бахмутском направлении продолжается активная оборона, в то же время ВСУ постепенно продвигаются.

Наступление ВСУ на западе Запорожской области, вероятно, заставило российское командование отдать предпочтение российской обороне там и передислоцировать элитные формирования от российской обороны на территории Бахмута.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

"Северноосетинские добровольческие батальоны "Шторм Осетия" и "Алания", действующие на западе Запорожской области, 16 сентября опубликовали фото, на котором изображен небольшой отряд российской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Нестерянке на западе Запорожья. 83-я бригада была развернута для обороны от контрнаступательных операций украинских войск в районе Клищиевки, а в конце августа они были замечены в бою в этом районе", — отмечают аналитики.

Еще 11 сентября подразделения 83-й бригады действовали в районе Бахмута, хотя элементы бригады, возможно, были разделены на двух разных участках фронта.

"В последние недели Клищиевка была средоточием боевых действий в районе Бахмута, и передислокация любых элементов 83-й бригады ВДВ на фоне наступления украинских войск вблизи Клищиевки свидетельствует о глубоком беспокойстве продвижением Украины на западе Запорожской области и приоритетностью обороны", - говорится в отчете аналитиков.

"Российские войска до сих пор не желали отправлять эти относительно элитные формирования для помощи в оборонных усилиях в западной Запорожской области, и украинские операции вокруг Бахмута, похоже, продолжают мешать российскому командованию делать это в достаточных масштабах", — отмечают аналитики.

Ранее стало известно, что украинские Силы обороны имеют серьезные успехи в Клищиевке, где нанесли тяжелые потери российским оккупантам.

Генштаб сегодня, 17 сентября, в утренней сводке сообщил, что Силы обороны преуспевают в районе Клещиевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций.

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