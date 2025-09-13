Россияне перебрасывают элитные войска в Донецкую область: эксперт предупредил о последствиях

Армия РФ. / © Associated Press

Реклама

Аналитики ISW заявили, что военное командование России перебросило из Сумской и Херсонской областей элитные подразделения в Донецкую область. Захватчики решили вернуть наиболее боеспособные силы на Покровское направление.

Об этом заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в интервью "Главреду".

Эксперт подчеркнул, что российские оккупанты перебросили подразделение 155-й отдельной бригады морской пехоты из Курского направления в Донецкую область. Кроме того, 76 дивизия воздушно-десантных войск РФ было переброшено на Запорожское направление.

Реклама

"В Запорожской области оккупанты хотят улучшить тактическое положение и выйти на расстояние, которое позволит установить огневой контроль над областным центром", - добавил он.

Снегирев отмечает, что приоритетной задачей РФ остается захват всей Донецкой области. Поскольку эту задачу они не могут реализовать военным путем, россияне решили попробовать военно-политический шантаж.

"Сначала они активизировали боевые действия на севере Сумской и Харьковской областей, которые, согласно указу российского диктатора, не были "включены в состав" Российской Федерации. А когда этот сценарий провалился - усилили политическое давление на США и Украину, пытаясь вынудить украинцев вывести Силы обороны из Донецкой области", - объясняли.

Напомним, аналитики ISW отмечают, что армия РФ приближается к важному городу в Донецкой области. Оккупанты недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка. В частности, в полях севернее Белой Горы, что на юго-востоке от Константиновки.

Реклама

В свою очередь, военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев отмечает, что ВСУ под угрозой окружения . После установления контроля над трассой Покровск-Константиновка именно Константиновка стала одним из основных направлений наступления оккупационных войск. Ситуация усугубляется тем, что в направлении города россияне контролируют господствующие высоты, ведь он расположен в низине.