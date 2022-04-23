Россияне перебрасывают все батальонно-тактические группы из Беларуси на восток Украины — ГУР Минобороны

Россияне перебрасывают все батальонно-тактические группы из Беларуси на восток Украины — ГУР Минобороны

Противник заканчивает перегруппировку войск и пытается найти "самые уязвимые места" ВСУ.

Российские оккупанты опрокидывают все батальонно-тактические группы, которые до этого были сосредоточены на территории Беларуси, у северных границ Украины, на восток Украины.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.

"Противник сейчас по всем направлениям пытается определить наиболее уязвимые места Вооруженных Сил Украины для того, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех, прежде всего, в Донецком операционном районе", — сказал он.

Он также подчеркнул, что российское руководство, как всегда, говорит ложь.

"Да, действительно, они могут отказаться от широкомасштабного штурма именно этого объекта, но, по нашим данным, они планируют привлечь росгвардию, планируют привлечь другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление именно на завод "Азовсталь" того, чтобы уничтожить наше сопротивление", — отметил он.

Напомним, оккупанты подготовили около 200 вагнеровцев, группу перебросили в район Новобахмутовки Донецкой области.

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