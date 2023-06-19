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Россияне перебросили в Бахмут подкрепление, ВСУ продвигаются дальше — Минобороны

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Россияне перебросили в Бахмут подкрепление, ВСУ продвигаются дальше — Минобороны

ВСУ продвигаются на фронте. / Фото: Associated Press

Оккупанты увеличили количество обстрелов вокруг города.

Россияне перебросили в район Бахмута Донецкой области дополнительные подразделения, чтобы остановить продвижение ВСУ. Впрочем, украинские защитники все равно продвигаются.

Об этом сообщила заместитель главы Министерства обороны Анна Маляр.

По ее словам, также оккупационная армия увеличила количество обстрелов вокруг Бахмута. Впрочем, общая интенсивность боев в этом направлении остается сравнительно низкой.

"Вместе с тем продолжались бои (на прошлой неделе – Ред.). Произошло 41 боеприкосновение и наши войска продвинулись в глубину противника на нескольких участках", – говорится в сообщении Маляр.

Армия РФ также наступала в районах Купянска, Кременной, Авдеевки и Марьинки. Украинские воины не потеряли ни одной позиции, подчеркнула представитель Минобороны.

Напомним, в британской разведке сообщают, что после подрыва Каховской ГЭС , российские оккупационные смогли провести передислокации и усилить другие направления на фронте. В частности, Бахмутский и Запорожский. По их данным, опрокидывание потенциально задействует несколько тысяч военнослужащих 49-й армии.

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Дата публикации
Просмотры
1378
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