Россияне перебросили все свое внимание на населенный пункт, находящийся в тылу Мирнограда и Покровска

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В Донецкой области обостряется ситуация: армия РФ сосредоточила силы на Родинском, пытаясь обойти Покровск.

Об этом пишет аналитический OSINT-канал DeepState

В районе Покровск-Мирноград продолжаются одни из самых ожесточенных боев на восточном фронте. Армия РФ не оставляет попыток реализовать свою стратегическую цель — захват города Покровск. После неудач с прямыми штурмами враг меняет тактику и пытается зайти с флангов, перекрыв логистику украинских войск.

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По сообщениям с фронта, в последние дни обстановка на Покровском направлении значительно усложнилась. Оккупанты осуществляют постоянное давление на позиции Сил Обороны Украины, пытаясь не только продвинуться в глубину, но и взять под контроль важные логистические артерии. Одним из ключевых объектов в этой схеме стал город Родинское, расположенный в тылу Мирнограда и Покровска.

Почему Родинское важно

По оперативным данным, российские войска сосредоточили серьезные силы для штурма Родинского. В последние дни они уже фиксировались на восточных окраинах города, а сейчас активно пытаются закрепиться на его территории. Такое развитие событий не случайно: Родинское имеет выгодное расположение для наступления в тыл Покровска и Мирнограда.

Оккупанты уже подтянули туда дополнительные ресурсы для ведения активных боевых действий, осознавая, что взятие города позволит открыть новый фронт для давления на украинскую оборону. Если противнику удастся закрепиться в плотной городской застройке, город может стать опорной базой для российской пехоты и операторов БпЛА. Оттуда дроны могут наносить удары по украинским позициям в радиусе 15-25 км.

Удар по логистике — главная цель РФ

Сейчас самым горячим эпицентром боевых действий стал район между Котлиным и Павлоградом, где противнику уже удалось перерезать одну из важных трасс снабжения. Из-за вражеских действий и использования оптоволоконных систем, передвижение по этому участку дороги почти невозможно. Такая ситуация грозит изоляцией части украинских подразделений и затрудняет поставки боеприпасов и техники.

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Именно удар по логистике — главная цель россиян на этом этапе. По аналогии с тем, как разворачивалась ситуация в Авдеевке, враг сначала пытается разрушить снабжение, посеять хаос и деморализовать украинские войска, а уже потом — идти в наступление.

Дальнейшие направления атак: Гришино и Шевченко

По данным военных, если оккупанты смогут закрепиться в Родинском, следующими целями могут стать Гришино и Шевченко. Гришино, расположенное в низине, имеет стратегическое значение из-за своего расположения и уязвимости с точки зрения логистики. Контроль над этими населенными пунктами позволит российским войскам нанести еще большее давление на украинскую оборону в регионе.

Однако ситуация на этих направлениях будет зависеть от действий Сил Обороны, которые уже сейчас ведут тяжелые бои на подступах к Родинскому.

ВСУ держат оборону

Несмотря на сложную обстановку, украинские защитники оказывают ожесточенное сопротивление. В районе Котлино ранее удалось не только сдержать продвижение врага, но и улучшить тактическое положение. Сейчас ВСУ принимают все возможные меры для удержания обороны вокруг Родинского и недопущения прорыва врага в тыл Покровска и Мирнограда.

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Фронт в этом районе остается чрезвычайно нестабильным. Враг постоянно маневрирует, меняет тактику, подтягивает новые резервы. Именно поэтому ситуация может меняться буквально каждый час.

Битва за Покровск приобретает все большее напряжение. Российское командование пытается реализовать план, который предусматривает охват города с флангов, перерезание логистики и выход в тыловые районы через Родинское. Силы Обороны оказывают достойный отпор, однако ситуация требует пристального внимания как со стороны командования, так и со стороны общества.

Напомним, ранее мы писали о том, что ситуация на Покровско-Мирноградском направлениив Донецкой области становится все более напряженной. Город Покровск играет стратегически важную роль для украинской обороны — это один из ключевых логистических и оборонительных узлов Вооруженных сил Украины на Донбассе.