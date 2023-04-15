Россияне перед Пасхой посреди улицы убили мать и дочь: подробности обстрела Херсона и фото

Женщин убили возле одного из учебных заведений.
Российские террористы в субботу, 15 апреля, обстреляли Херсон. В городе погибли две женщины – 28-летняя дочь и ее 48-летняя мать.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
После обеда 15 апреля россияне из артиллерии обстреляли Таврический микрорайон Херсона. Снаряды попали по территории одного из учебных заведений, где находились женщины.
28-летняя дочь и ее 48-летняя мать погибли на месте трагедии.
Напомним, 15 апреля около 12:20 в Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога в регионе не была оглашена.
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал о двух погибших женщинах.
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