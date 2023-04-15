Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне перед Пасхой посреди улицы убили мать и дочь: подробности обстрела Херсона и фото

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
5583
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне перед Пасхой посреди улицы убили мать и дочь: подробности обстрела Херсона и фото

Фото: Херсонская ОВА

Женщин убили возле одного из учебных заведений.

Российские террористы в субботу, 15 апреля, обстреляли Херсон. В городе погибли две женщины – 28-летняя дочь и ее 48-летняя мать.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

После обеда 15 апреля россияне из артиллерии обстреляли Таврический микрорайон Херсона. Снаряды попали по территории одного из учебных заведений, где находились женщины.

Фото: Херсонская ОВА / ©
Фото: Херсонская ОВА

28-летняя дочь и ее 48-летняя мать погибли на месте трагедии.

Фото: Херсонская ОВА / ©
Фото: Херсонская ОВА

Напомним, 15 апреля около 12:20 в Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога в регионе не была оглашена.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал о двух погибших женщинах.

Читайте также:

Поселились в школе и вынуждают проводить уроки - россияне прикрылись детьми в Херсонской области

Поселились в школе и вынуждают проводить уроки - россияне прикрылись детьми в Херсонской области

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
5583
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация